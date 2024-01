Fabian Lurquin: "Nous sommes de nouveau parmi le top au classement"

La journée s'est déroulée sans problème pour le duo francophone. "C'était une course variée avec pas mal de navigation. À plusieurs reprises, nous avons dû chercher un peu. En tout et pour tout, nous avons perdu une ou deux minutes au maximum. Sinon, tout s'est déroulé comme prévu. C'était une bonne course où nous avons gardé un rythme soutenu. Nous n'avons pas eu de problèmes techniques ni de crevaisons. Nous terminons deuxièmes et au classement, nous sommes de nouveau parmi le top. Après deux étapes, nous sommes troisièmes (à 4:17 du leader l'Espagnol Carlos Sainz (Audi)).

Loeb et Lurquin se sont élancés en dix-huitième position dimanche. "Cela nous a obligés à doubler pas mal d'autres pilotes. Tout le monde n'était pas aussi rapide que Sébastien", a déclaré Fabian Lurquin. "Cela n'a pas toujours été sans risque. À un moment donné, nous nous sommes écartés de la piste pour dépasser un groupe de cinq ou six voitures. Finalement, tout s'est bien passé."

Lundi, Loeb et Lurquin seront les deuxièmes à s'élancer sur la piste. "Seul Peterhansel part devant nous. Il y aura donc moins de traces et ce sera donc encore un peu plus difficile qu'aujourd'hui. L'étape de demain est un pseudo-marathon de 438 kilomètres. De plus, l'équipe ne pourra travailler sur les voitures que pendant deux heures dans la nuit de lundi à mardi et nous dormirons à l'écart du reste de l'équipe".