Francesco Bagnaia chute lourdement au GP de Catalogne avant d'être évacué sur civière

Quelques secondes plus tôt, cinq pilotes étaient tombés dans le premier virage: l'Italien Enea Bastiannini (Ducati) a manqué son freinage à l'intérieur et a percuté le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac). Ils ont entraîné dans leur chute l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et les Italiens Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) et Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).

Le drapeau rouge a été brandi dans la foulée pour que les secours puissent évacuer Bagnaia et nettoyer la piste avant un second départ.