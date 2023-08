Francesco Bagnaia partira en pole position en Autriche

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Autriche, 10e manche de la saison de MotoGP. Le champion du monde en titre a été le plus rapide sur le circuit de Spielberg (4,318 km) en 1:28.539.

Bagnaia signe là la 16e pole de sa carrière, la 5e en dix courses cette année, et s'élancera devant l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et le Sud-Africain Brad Binder (KTM). La deuxième ligne sera occupée par l'Australien Jack Miller (KTM), l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46).

Bagnaia, qui caracole en tête du classement du championnat du monde avec 41 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), seulement 12e des qualifications, aura l'occasion d'augmenter son avance dès samedi après-midi lors du sprint.