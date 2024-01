Frédéric Vervisch en GT World Challenge Europe sur une Ford Mustang de l'équipe Dinamic

L'équipe italienne engagera la nouvelle Ford Mustang GT3, en participant à la fois aux séries Endurance et Sprint avec la voiture américaine. Frédéric Vervisch, l'Allemand Christopher Mies et le Norvégien Dennis Olsen partageront la voiture N°54 lors des courses de longue distance, dont les CrowdStrike 24 Hours of Spa, tandis que Mies et Vervisch s'associeront pour revendiquer le titre en Sprint.

Tous les trois font partie du groupe de pilotes ajoutés à la liste des officiels Ford à la fin de l'année dernière. Chacun possède une vaste expérience en tant que pilote d'usine, Mies et Vervisch ayant longtemps couru pour Audi Sport tandis qu'Olsen représentait auparavant Porsche Motorsport.