Gilles Magnus remporte la 19e édition des 24 Heures de Dubaï

Décalée de deux semaines en raison du contexte en Mer Rouge ayant perturbé l'acheminement des voitures depuis l'Europe, les 24 Heures de Dubaï ont tout de même vu 55 voitures prendre le départ. L'épreuve était la deuxième manche des 24 Hours Series, un championnat composé de voitures de grand tourisme et de tourisme et surtout destiné aux gentlemen drivers.

Son Audi R8 LMS GT3 de l'équipe autrichienne Eastalent a dominé la course en menant durant 493 des 603 tours couverts. Malgré cette omniprésence en tête, l'écart à l'arrivée n'était que d'une minute et 36 secondes sur la Porsche 911 GT3 R qui est passé sous le drapeau à damiers en deuxième position.

Le Bruxellois Mathieu Detry (Audi R8 LMS GT3 Haas RT) a pris la 7e place du classement général et 3e en classe GT3 Am. Seul équipage 100% belge au départ, le quatuor Jef Machiels/Ayrton Redant/Yannick Redant/Peter Guelinckx (Porsche 992 Cup Red Ant Racing) a terminé en 14e position du général et à la 4e dans la classe 992.

Les autres Belges engagés ont connu une course plus difficile et notamment l'ancien champion cycliste Tom Boonen, dont la Porsche 911 GT3 R a abandonné dans la première moitié de course.