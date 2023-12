Green Mobility retire ses voitures partagées de Bruxelles et Gand

L'entreprise de voitures partagées Green Mobility quitte Bruxelles et Gand, a confirmé mardi la direction de la société danoise après que BRUZZ a publié l'information. La compagnie poursuivra néanmoins ses activités à Anvers et conservera sa douzaine d'employés.

Green Mobility compte aujourd'hui environ 350 voitures partagées en Belgique. Elle se différencie de ses concurrents par le fait que ses véhicules peuvent être déposés à un endroit différent de celui où ils ont été pris. L'entreprise s'est d'abord lancée à Anvers et Gand en 2020, avant d'investir Bruxelles en 2022.

La société se retire désormais totalement de Gand et va fortement réduire la voilure à Bruxelles afin de tenir les engagements pris auprès de la maison mère. "Nous avions promis de nous concentrer sur les marchés rentables", explique le CEO Green Mobility Belgique, Steve Van Avermaet. "Anvers et Brussels Airport en font partie, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Gand et Bruxelles."