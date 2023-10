Grégoire Munster, 7e, content de son évolution

"Aujourd'hui, nous avons connu une petite glissade en matinée et dans l'après-midi, sans gravité. A deux reprises, le moteur a calé. Cela fait partie du jeu quand on cherche un peu les limites de la voiture, sans aller trop loin. Dans l'ensemble, c'était une bonne journée."

Sans ce problème, Munster aurait pu viser un premier scratch en championnat du monde, lors de la troisième spéciale du jour. "C'est difficile à dire. Peut-être que Thierry Neuville aurait été encore un peu plus rapide. Bien sûr, c'est une évolution positive. Les conditions dans lesquelles nous travaillons sont restent difficiles. Nous essayons de les gérer intelligemment."

Munster a pu constater la différence entre rouler sur une piste humide et sèche. "Sur des routes complètement sèches, la conduite d'une Rally1 est différente. Tu peux rouler plus vite, tu dois aussi tenir compte notamment de l'aérodynamique. On remarque alors une différence entre une Rally2 et une Rallye1. L'analyse montre que nous perdons moins d'une seconde par kilomètre sur Neuville et Rovanperä. C'est très encourageant pour un premier rallye sur asphalte."

La satisfaction est également de mise chez M-Sport. "Ils pensent que nous réalisons de bons chronos et que nous gérons les choses intelligemment, sans commettre de grosses erreurs. Ce sont des commentaires agréables à entendre. Mais bon, ce n'est pas encore fini. Demain, une nouvelle journée de course avec les mêmes conditions difficiles et périlleuses que ces derniers jours."