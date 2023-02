Grégoire Munster au Rallye de Suède pour faire ses débuts en FIA Junior WRC

Grégoire Munster, 24 ans, est engagé en WRC2 comme pilote officiel chez M-Sport sur une Ford Fiesta Rally2. Les pilotes doivent là s'inscrire à sept rallyes dont les dix meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement final.

Le Junior WRC est de son côté un championnat monomarque destiné aux jeunes espoirs, tous alignés au départ au volant de Ford Fiesta Rally3 préparées à l'identique par M-Sport en Pologne. La saison débute en Suède.

Grégoire Munster a découvert cette Ford Fiesta Rally3 mercredi et voudra acquérir en Suède une expérience inédite pour lui sur la neige.

"C'est assez différent. Plus vous vous mettez en travers, plus vous avez d'adhérence avec les pneus cloutés qui mordent vraiment la couche de glace", a commenté le pilote verviétois. "Le niveau d'adhérence devient assez exponentiel et c'est vraiment très agréable. Si vous me demandez ma surface préférée, je vais répondre la terre, mais cela va peut-être devenir la neige. J'ai commencé à piloter en Belgique et il n'y a que des épreuves sur asphalte, donc je suis naturellement plus typé pour piloter sur l'asphalte".