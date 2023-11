Grégoire Munster contraint à l'abandon en WRC2

Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Fiesta MKII) ont abandonné dimanche à deux spéciales de la fin du Rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC, sur sortie de route. Ils ont ainsi vu s'envoler leurs derniers espoirs de remporter la victoire en WRC2.

A l'aube de la dernière journée, le duel en WRC2 entre Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia RS Rally2) et Grégoire Munster était très ouvert. A peine 8.3 secondes séparaient les deux pilotes. Munster est immédiatement passé à l'attaque et reprenait 1.7 seconde dans la première ES du jour. Dans la spéciale suivante, Munster est parti deux fois en tête-à-queue en tentant de reprendre du temps sur Mikkelsen et a au contraire concédé 21 secondes. Le Belge, qui roule avec une licence luxembourgeoise, avait perdu la bataille pour la victoire en WRC2, d'autant qu'il sortait à l'entame de la dernière boucle de trois spéciales.

"Nous ne prenions plus de risques à ce moment-là", a déclaré Munster. "L'objectif était de terminer jusqu'à ce que j'atterrisse sur un bourbier glissant de terre et de feuilles et que je glisse hors de la route. Mes pneus pluie avaient surchauffé lors de la spéciale précédente, ce qui signifiait qu'ils étaient plus usés à l'intérieur. C'est juste cette partie qui a atterri sur la terre, après quoi nous avons glissé. Nous avons tout de même essayé de sauver la voiture avec le frein à main, mais sans succès. La voiture n'était pas endommagée, mais nous ne pouvions tout simplement pas remonter sur la route. Une fois tractés, nous avons mené la voiture jusqu'au parc d'assistance".