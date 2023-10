Grégoire Munster est heureux de sa prestation: "Pas évident, mais de l'expérience acquise"

Grégoire Munster a pu disputer le rallye du Chili dans une Rally1 grâce à Jourdan Serderidis. L'homme d'affaires grec résident en Belgique est un passionné de sport automobile. Le rallye de Grèce, en septembre, constituait ses adieux au plus haut niveau. "Je suis donc très reconnaissant envers Jourdan et M-Sport de m'avoir permis de rouler avec la Puma Rally1", a confié Munster. "C'était une course difficile dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses. Tout a commencé avec les notes, dont nous avons remarqué qu'elles n'étaient pas dans la voiture cinq minutes avant le départ. Samedi, il y a eu l'énorme usure des pneus durant la plus longue spéciale du rallye. Lors du deuxième passage dans cette spéciale, je suis sorti de la piste, ce qui a eu pour conséquence que deux pneus étaient crevés et que nous avons dû nous arrêter pour un double changement de pneus."

Munster et Louka ont fait preuve de caractère et ont atteint l'arrivée. "Ce n'était pas évident, mais nous avons parcouru tous les kilomètres et acquis beaucoup d'expérience. C'était l'objectif avant la course et nous l'avons atteint. Durant la course, nous avons progressé et montré que nous restions dans le rythme. Nous sommes super heureux de cela. Nous attendons désormais avec impatience la fin du mois et le rallye d'Europe Centrale (en Allemagne, ndlr). J'ai hâte de piloter la même voiture sur l'asphalte."