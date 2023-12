Grégoire Munster sur une Ford Puma chez M-Sport pour la saison 2024

Grégoire Munster, 24 ans, avait effectué ses débuts en WRC au Rallye du Chili en septembre, où il s'était classé 13e sur une Ford Puma. Spécialiste de l'asphalte, le Belge, qui dispose aussi de la nationalité luxembourgeoise par sa maman, avait pris la 7e place du Rallye d'Europe Centrale ensuite.

Grégoire Munster et Louis Louka, sous licence luxembourgeoise, deviennent ainsi les pilotes d'usine et franchissent un nouveau pas dans leur carrière après avoir composé cette année avec un programme mixte combinant le championnat WRC2 et Junior WRC sur Ford Fiesta, outre les deux rallyes WRC".