Grégoire Munster veut "tout donner" dans la lutte pour la victoire finale en WRC2 dimanche

Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Fiesta MKII) ont terminé la troisième journée du rallye du Japon en huitième position au classement général et en deuxième position en WRC2.

Grégoire Munster et Louis Louka ont géré sans problème le passage du WRC1 au WRC2. Munster espérait avant tout apporter son expérience des deux derniers rallyes, ce qu'il a réussi à faire. "Ce fut encore une très bonne journée avec trois meilleurs temps en WRC2. Même si nous avons peut-être eu un peu de chance", a confié le pilote sous licence luxembourgeoise.

La lutte pour la victoire au classement général de WRC2 reste cependant d'actualité. Dimanche, Munster devra rattraper 8.3 secondes sur le Norvégien et champion du monde WRC2 Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia RS Rally2).

Pendant et après les rallyes au Chili et en Europe centrale, son équipe M-Sport était déjà très satisfaite de ses performances. "C'est également le cas aujourd'hui et c'est un sentiment très agréable", a déclaré Grégoire Munster.

Dimanche, Munster sera de nouveau à l'attaque. "Nous avons poussé tout au long de l'année et nous continuerons à le faire demain. Il y a encore suffisamment de kilomètres pour tenter quelque chose. Nous nous battons contre le champion du monde. Ce n'est pas facile, mais nous allons tout donner", a conclu Munster, qui est devenu l'an dernier au Japon le premier Belge à remporter un rallye en WRC2. Dimanche, il veut réitérer l'exploit de l'année dernière.