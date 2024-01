Guillaume de Mévius, 2e au général, entrevoit le podium: "c'est magique"

"C'est magique", a lâché le pilote belge au bivouac. "Aussi bien Loeb que Moraes ont connu des problèmes. Nous n'étions pas forcément parti pour une 2e place, mais on l'a fait à la régulière. Eviter les problèmes, c'était la mission du jour et on a réussi à le faire. L'étape était annoncée comme compliquée, elle le fut. Mais cela s'est bien passé. On a juste crevé une fois à 30 km de l'arrivée".

Vendredi un dernier tronçon de 175 km attend les concurrents. "Le Dakar n'est pas encore fini. On est 2e, Loeb est 3e à 8:56. Demain (vendredi), on partira en 24e position et on va rester beaucoup dans la poussière des autres concurrents. On ne va rien forcer et essayer de rouler intelligemment comme on l'a fait ces derniers jours. Le podium est presque fixé. Deuxième, ce serait beau, mais troisième ce serait bien également".

Vainqueur de la première étape le 6 janvier, Guillaume de Mevius était entré dans le club des cinq pilotes belges vainqueurs d'une étape dans le rallye-raid, 22 ans après son père Grégoire : Jacky Ickx, vainqueur à 29 reprises. Guy Colsoul (6), Grégoire De Mevius (3), Stéphane Henrard (1) et Guillaume De Mevius (1) portent le total belge à 40 scratchs cumulés sur le Dakar.