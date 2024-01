Guillaume de Mévius, premier vainqueur d'étape belge depuis 2003, vit "un moment magique"

Au moment où De Mévius a terminé, il y avait encore environ trois pilotes qui pouvaient améliorer le temps du Belge. Mais l'un après l'autre, ils n'y sont pas parvenus. C'est ainsi que, pour la première fois depuis 2003, un Belge a remporté une étape du Dakar. "Je ne sais pas quoi dire. C'est un moment magique qui libère beaucoup d'émotions", a déclaré Guillaume de Mévius. "Tu travailles pendant des années sur un projet, tu débutes dans la catégorie reine du rallye-raid et tu gagnes tout de suite la première étape. C'est fou, c'est beau, c'est fantastique. C'est quelque chose que nous pouvons cocher sur notre liste de choses à faire".

De Mévius et Pansieri se sont élancés en 32e position samedi matin. "En termes de navigation, ce serait dès lors un peu plus facile, nous le savions. Mais il y avait aussi le risque d'être gênés par la poussière des autres concurrents. Nous en avons doublés beaucoup et il y avait pas mal de poussière, mais apparemment ce désavantage n'était rien comparé à l'avantage que nous avions de partir plus tard et la navigation plus facile qui en découlait. Demain, ce sera différent, car nous devrons partir les premiers".