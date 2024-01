Guillaume de Mévius "satisfait" après son étape

Après une troisième étape difficile, lors de laquelle De Mévius a crevé et a dû s'arrêter une nouvelle fois pour remplacer un arbre de transmission, le Belge a connu une étape tranquille mardi. "Nous avons démarré l'étape à la 31e place et nous avons roulé pour une bonne partie de la journée dans la poussière des autres coureurs, sans même nous mettre en difficulté. A l'exception d'un moment de distraction où nous étions dans une zone 30 et ou je me suis trouvé à rouler à 40 kilomètres à l'heure dans la poussière d'un autre coureur, ce pour lequel j'ai été rapidement sanctionné par une pénalité de deux minutes. L'organisation est très stricte concernant les excès de vitesse et je le comprends."

Au cours de l'étape, De Mévius a dépassé 15 voitures devant lui. "L'étape en tant que telle n'était pas difficile. La navigation, en revanche, l'était. Sur ce point, Xavier a fait un excellent travail aujourd'hui. Je suis satisfait de notre performance aujourd'hui. Mes coéquipiers n'ont pas eu la même chance. Demain sera une autre paire de manches. Une courte étape avec uniquement des dunes nous attend. L'année dernière, nous avons couru cette étape. Je me souviens qu'elle était particulièrement difficile. Ce ne sera pas différent demain."