Guillaume De Mévius termine 2e et rentre dans l'histoire du sport automobile belge

Guillaume De Mévius (Toyota Hilux) et son copilote français Xavier Panseri ont terminé à la 2e place du Dakar à l'issue de la 12e et dernière étape, vendredi. C'est le deuxième meilleur résultat pour un Belge dans la catégorie reine des voitures, puisque Jacky Ickx avait remporté la victoire en 1983. La légende du sport automobile belge a également fini 2e à deux reprises, en 1986 et 1989.