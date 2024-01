Guillaume de Mévius, toujours 4e au général, navigue un peu entre deux eaux

"On a crevé une première fois, puis on s'est retrouvé dans la poussière en restant dans le sillage - et donc dans la poussière - de Serradori qui nous a pris dix minutes aujourd'hui, parce qu'on a connu une seconde crevaison supplémentaire", a raconté Guillaume de Mevius, 10e de l'étape du jour.

"Cela dit, on peut partir un peu plus tard demain (jeudi) à l'étape", a poursuivi le pilote belge à la veille d'une grosse étape caillouteuse de 480 km jeudi à la veille de l'arrivée vendredi à Yanbu. "Ce qui n'est pas plus mal, parce que cela s'annonce en effet très difficile. On verra ce que ça veut dire parce que l'étape d'aujourd'hui était considérée comme "facile", mais elle ne le fut pas vraiment. Notre approche ne change pas, on veut assurer la 4e place, mais si l'opportunité se présente pour le podium, c'est mieux, on sera prêt pour la prendre. Le vainqueur sera probablement connu jeudi soir. Rester calme, rouler intelligemment, ne pas crever, ce sont les objectifs pour la journée."