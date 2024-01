Guillaume de Mevius toujours 4e : "On est toujours là"

Le pilote namurois, à 27 minutes 54 de son rival le plus proche au général, reste ainsi à l'affût d'une place sur le podium vendredi à Yanbu.

"C'était une journée difficile pour nous aujourd'hui pour être honnête, c'était dur", a confié Guillaume de Mevius au bivouac. "On a crevé une fois. On s'est perdu un petit peu une fois quand on était dans la poussière derrière Moraes et Quintero. On est resté à trois pendant un bon moment. La navigation s'est plutôt bien passée, même si on a un peu jardiné deux ou trois fois. C'était une spéciale difficile, longue, mais on est toujours là, ce n'est pas un mauvais temps je pense. On verra, il reste trois jours".