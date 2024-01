Gwen Backx abandonne peu après le départ de la 4e étape

Gwen Backx a passé des examens après sa chute lundi qui n'ont révélé aucune fracture. Il a tenté de prendre le départ de l'étape mardi mais a rapidement fait demi-tour vers le bivouac pour abandonner.

"Lors de l'étape d'hier (lundi, ndlr), je suis arrivé à hauteur d'un autre concurrent et il est tombé lorsque je l'ai dépassé", a expliqué Backx. "Je n'ai pas pu l'éviter et je suis tombé aussi. Heureusement, les airbags ont fait leur travail. J'ai ensuite rejoint le bivouac grâce à l'adrénaline malgré quelques douleurs. Après ma douche, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les douleurs se sont empirées durant la liaison et je ne pouvais plus tendre mon bras pour le mettre sur le guidon."