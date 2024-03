Hyundai peut-il mettre fin à l'hégémonie de Toyota dans ce 3e rendez-vous du Mondial ?

Depuis le retour du Safari Rally en WRC, une Toyota s'est toujours imposée, Sébastien Ogier triomphant en 2021 et 2023, Kalle Rovanperä en 2022. Les quatre Toyota ont même occupé les quatre premières places des deux dernières éditions. Hyundai n'a jamais fait mieux qu'une troisième place avec Ott Tänak en 2021. Les Coréens, malgré deux victoires en autant de rallye cette année, sont donc devant une tâche difficile dans cette 3e des treize manches du championnat du monde des rallyes, ses quatre jours de course et ses 367,76 km répartis en 19 spéciales.