Hyundai prendra le départ avec seulement deux voitures en hommage à Craig Breen

En Croatie, les deux Hyundai de Neuville et du Finlandais Esapekka Lappi porteront les couleurs du drapeau irlandais. Après avoir songé à ne pas participer au rallye, Hyundai prendra finalement bel et bien le départ après une discussion avec la famille de Craig Breen, son copilote James Fulton et les pilotes.

"La meilleure manière d'honorer la mémoire de Craig est de ne pas retirer notre inscription. Nous nous joignons donc à l'hommage à notre coéquipier, ami et incroyable compétiteur disparu. Nous retirons cependant notre troisième voiture en signe de respect. Nous participons à ce rallye surtout pour rendre hommage à Craig, à son incroyable vie et talent. Craig était fier d'être irlandais et un représentant passionné de la communauté irlandaise dans le monde du rallye", a réagi Cyril Abiteboul, le manager de Hyundai dans le communiqué.