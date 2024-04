Igor Bouwens continue de gagner au Maroc

Igor Bouwens, Syndiely Wade et Ulrich Boerboom (Iveco) se sont imposés après 369 km de course, dont 261 de spéciales avec 38:44 d'avance sur l'Italien Claudio Bellina (Iveco). Paul Verheyden, Kurt Keysers et Bjorn Burgelman (Daf) ont terminé quatrièmes. Au général, Bouwens compte 2h17:32 sur le Néerlandais Eimbert Timmermans (Daf).

En autos, la victoire est revenue au Français Simon Vitse (Optimus). Au lendemain de ses problèmes mécaniques, le Français a profité d'un problème technique de Mathieu Serradori (Century). Le Français s'est classé deuxième à 14:37 malgré un problème aux freins. Vincent Thijs et Tom De Leeuw (Toyota Hilux) ont pris la quatrième place. Au général, Serradori est le leader autoritaire. Le duo belge Thijs - De Leeuw suit à 1h49:41.