Igor Bouwens et Jan Van der Vaet peuvent nourrir des ambitions en camion

Igor Bouwens participe pour la troisième fois au Dakar, à condition que son camion soit jugé conforme. En partance pour l'Arabie Saoudite, son Iveco a été refusé en raison d'un réservoir de carburant non conforme. Bouwens fest associé à Syndiely Wade et Ullrich Boerboem. Jan Van der Vaet remonte à bord d'un camion de course après un an d'absence. Les Néerlandais Martin Van Den Brink et Richard Mouw seront ses équipiers sur son Iveco.