Jago Geerts 2e et Liam Everts 3e de la première manche du GP de Turquie en MX2

Vainqueur de la course qualificative samedi, Laengenfelder s'est imposé devant deux pilotes belges, Jago Geerts (Yamaha), 2e, et Liam Everts (KTM), 3e, qui ont avalé en fin de course le Suédois Isaac Gifting (GasGas), en tête pendant plus de 20 minutes.

Perturbée par la météo la veille, la course s'est déroulée par un temps clément dimanche et a permis ainsi à Liam Everts de refaire une partie de son retard sur Andrea Adamo (KTM) en tête du championnat du monde. L'Italien s'est montré fébrile sur cette première manche, ne terminant que 10e. L'écart entre les deux pilotes est désormais de 54 unités (716 contre 662).