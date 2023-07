Jago Geerts gagne la course qualificative à Lommel en MX2 et prend 10 points au Mondial

Au classement mondial, Adamo compte désormais 538 points pour 501 à Geerts et De Wolf.

La course qualificative en MXGP est prévu à 17h25 et les deux manches le dimanche (MX2 à 13h15 et 16h10, MXGP à 14h15 et 17h10).

Les courses qualificatives offrent des points au championnat du monde pour les dix premiers, mais ne compte pas pour le classement du Grand Prix.