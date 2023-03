Jago Geerts imbattable en MX2 à La Villa Angostura, Ruben Fernandez gagne en MXGP

Vainqueur de la course 1, le pilote Yamaha a également remporté la course 2 en Patagonie. Il s'est imposé avec huit secondes d'avance sur le Norvégien Kevin Horgmo (Kawasaki). L'Italien Andrea Adamo (KTM) a pris la troisième place. Après sa cinquième place en course 1, Liam Everts (Husqvarna) a terminé treizième de la course 2. Lucas Coenen (Husqvarna) a quant à lui pris la neuvième position finale.

En MXGP, Brent Van Doninck (Honda) n'a pas connu la même réussite qu'en course 1. Huitième plus tôt dans la journée, il a été contraint à l'abandon dès le premier tour de la course 2. C'est l'Espagnol Ruben Fernandez (Honda) qui a remporté cette deuxième joute devant le Hollandais Jeffrey Herlings (KTM) et le Suisse Jimmy Seewer (Yamaha).

Aux classements cumulés du Grand Prix, Ruben Fernandez mène la danse en MXGP avec 41 points. Il précède Jeffrey Herlings et Jorge Prado qui comptabilisent tous les deux 40 points. Brent Van Doninck est seizième avec 13 points. Les 10 points engrangés par Prado lors de la course de qualification lui permettent d'occuper la tête du championnat avec 50 unités, deux de plus que Fernandez.

En MX2, Jago Geerts est leader de la compétition avec 60 points, précédant Andrea Adamo pour 11 points et Thibault Benistant pour 19 points. Liam Everts est neuvième avec 31 points et Lucas Coenen quatorzième avec 15 points.