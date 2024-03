Jago Geerts passe le cap en catégorie reine et veut acquérir de l'expérience en MXGP

"Pour être performant en MXGP, il faut être constant, commettre un minimum d'erreurs, avoir une bonne vitesse sur tous les Grands Prix et de l'expérience," a expliqué le pilote Yamaha lors de la traditionnelle journée avec les médias vendredi à Lommel. "C'est ma première saison en 450cc, je dois m'adapter. Mais la moto, plus lourde, convient mieux à mon style. Je vais essayer d'apprendre le plus vite possible et pourquoi pas, remporter un GP", a ajouté le pilote #93 de Yamaha Factory MXGP, dont le propriétaire est Hans Corvers.

Brent van Doninck était le seul pilote belge au départ la saison dernière en MXGP, mais le pilote d'Herentals, 28 ans, s'était grièvement blessé à la hanche au GP de Lettonie après avoir signé quelques top 10. Il avait été opéré au mois de juin.

Après de longs mois de convalescence, le pilote JM Honda Racing espère rentrer dans le top 10 après une 21e place en 2020 sur Husqvarna, une 16e en 2021 et 15e en 2022 avec Yamaha. Il était passé chez Honda pour 2023. La préparation s'est bien déroulée avec notamment une 2e place en première manche à Lierop aux Pays-Bas dimanche, chutant dans la seconde pour terminer 5e.