Jago Geerts prend la 3e place des qualifications en MX2 en Suisse

Jago Geerts (Yamaha) a terminé à la 3e place de la course qualificative en MX2 du Grand Prix de Suisse, 3e des 19 manches du championnat du monde de motocross, samedi à Frauenfeld.

Avec un chrono de 24:34.919, Geerts a pris la 3e place derrière le Français Thibault Benistant (Yamaha), vainqueur en 24:21.806, et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), 2e en 24:34.471. Liam Everts (KTM) a lui pris la 6e place en 24:41.626 et Lucas Coenen la 33e et dernière place.

Nouveauté cette saison, les dix premiers de la course qualificative du samedi récoltent des points de 10 à 1, qui n'entrent certes pas en ligne de compte pour le classement du Grand Prix mais qui sont comptabilisés au championnat du monde.