Jago Geerts remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne pour sa dernière en MX2

Pour sa dernière course dans la catégorie MX2, Jago Geerts (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne de motocross, 19e et dernière manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Matterley Basin.

Troisième de la première course, Geerts a remporté la seconde course pour s'adjuger la victoire finale du Grand Prix. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), vainqueur de la première course et 4e de la seconde, a terminé à la 2e place devant l'Italien Andrea Adamo (KTM), 4e puis 3e, déjà assuré du titre de champion du monde avant ce week-end.

Liam Everts (KTM), 7e puis 5e, termine à la 6e place du Grand Prix. Lucas Coenen (Husqvarna), 11e et 12, se classe 11e et Sacha Coenen (KTM) 17e après deux 17e places.