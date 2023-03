Jago Geerts remporte le Grand Prix de Sardaigne en MX2, son 2e succès de la saison

Deuxième de la première manche, Geerts a remporté la seconde manche pour décrocher sa deuxième victoire de la saison après avoir remporté le Grand Prix d'ouverture en Argentine.

Le Limbourgeois, 22 ans, s'est imposé devant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), vainqueur de la première manche plus tôt dimanche, et le Français Thibault Benistant (Yamaha), 4e puis 3e. Lucas Coenen (Husqvarna), 6e et 4e, prend la 5e place et Liam Everts (KTM), 9e et 8e, termine à la 9e place.