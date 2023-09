Jago Geerts termine 3e de la première course en MX2 en Grande-Bretagne

Jago Geerts (Yamaha) a termine à la 3e place de la première course du Grand Prix de Grande-Bretagne de motocross, 19e et dernière manche du championnat du monde, en MX2 dimanche sur le circuit de Matterley Basin.

Déjà vainqueur de la course qualificative samedi, l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) a remporté cette première course devant le Français Thibault Benistant (Yamaha) et Geerts. Déjà assuré du titre de champion du monde, l'Italien Andrea Adamo (KTM) a pris la 4e place.

Liam Everts (KTM) a lui pris la 7e place, Lucas Coenen (Husqvarna) s'est classé 11e et Sacha Coenen (KTM) 17e.