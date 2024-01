Jef Machiels 3e aux 6 Heures d'Abou Dhabi

Ce championnat d'endurance est destiné principalement aux gentlemen drivers et rassemble des voitures de grand tourisme et de tourisme.

Plusieurs pilotes belges étaient de la partie et le jeune Jef Machiels (19 ans) est celui qui s'en est le mieux sorti en terminant sur la plus petite marche du podium en compagnie des Allemands Alex Aka et Florian Scholze (Audi R8 LMS GT3 Attempto). Ils ont échoué à une minute de la Porsche victorieuse de Dustin Blattner/Loek Hartog/Dennis Marschall (USA/P-B/All).