Jérôme Martiny a connu des "difficultés avec la navigation"

Martiny effectue son troisième Dakar sans équipe d'assistance, ce qui rend l'aventure de plus en plus difficile pour lui. "Les journées sont longues et nous avons peu de repos. Nous travaillons constamment, du matin au soir.", explique Martiny. "Aujourd'hui, j'ai senti dès le début que ce serait difficile. Dans le sable, il était parfois difficile de garder le contrôle de ma roue avant. De plus, la navigation était très difficile. J'ai laissé un waypoint derrière moi, en sachant que j'allais perdre plus de temps que je n'obtiendrais en pénalité. La journée de mercredi commence par une longue liaison de 500 kilomètres, avant que 118 kilomètres de dunes s'offrent à nous."

Joris Van Dyck (Husqvarna), 57e (73e au général) et Pierre Saeys, 73e (92e au général complètent les résultats belges de cette quatrième étape. En autos, Stefan Carmans a terminé 53e, le plaçant à la 46e place au général.