Jérôme Martiny, dans la catégorie des "vrais aventuriers", n'est plus le seul motard belge

Jérôme Martiny a terminé ses deux premiers Dakar (31e, puis 32e) et compte bien faire de même pour rallier l'arrivée le 19 janvier qui fait partie des "30 motards en 'malle-motos' à rouler sans assistance et sans équipe dans le désert", a expliqué le pilote Husqvarna. "J'aime l'aventure et les défis me tentent. Nous recevons juste une tente et avons des bagages très limités où l'on peut mettre nos effets personnels et des pièces de rechange. Les organisateurs prennent en charge cette caisse au fil des bivouacs. Nous, le soir, on travaille sur la moto et dormons dans la tente à côté. Je veux juste terminer, mais j'espère finir sur le podium dans ma catégorie "malle-moto". J'ai toujours eu cette idée dans un coin de ma tête. Je sais que ça va être très dur. Ce sera plus difficile mentalement qu'avec une assistance, mais si j'anticipe bien tous les problèmes et que je ne tombe pas, ça se jouera à la régularité".

Joris Van Dyck, 43 ans, son beau-frère, Gwen Backx, 34 ans, et Pierre Saeys, 54 ans, roulent tous les trois sur Husqvarna aussi et disputeront leur premier Dakar après avoir conquis leur droit d'entrée au Rallye d'Abou Dhabi. Joris Van Dyck a aussi déjà roulé sa bosse dans l'Africa Eco Race et au Maroc Desert Challenge qu'a disputé aussi Pierre Saeys. Leur objectif commun, rejoindre l'arrivée.