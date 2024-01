Jérôme Martiny encore le meilleur motard belge, Pierre Saeys s'est amusé dans les dunes

Jérôme Martiny (Husqvarna) a de nouveau été le meilleur dans quatre motards belges à l'issue de la 3e étape du rallye-raid Dakar 2024, lundi en Arabie saoudite. Il a terminé 35e et occupe cette même position au classement général.

"Aujourd'hui, la navigation était assez difficile. C'était une course rapide à certains moments où j'étais gêné par la poussière soulevée par les autres pilotes. Il y a encore eu des chutes aujourd'hui. Il faut continuer à être vigilant. Je suis satisfait du déroulement de mon Dakar",a-t-il déclaré à son arrivée.

Pierre Saeys (Husqvarna) s'est classé 77e et se retrouve 98e au général. "Je n'ai pas trouvé de rythme dans les 150 premiers kilomètres. Après le ravitaillement, nous avons été confrontés à de gigantesques dunes. Je les ai traversées en douceur et je me suis vraiment amusé. C'est à cette portion que je dois mon bon classement aujourd'hui".