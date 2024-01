Jérôme Martiny: "Le bilan de la première semaine est positif"

"Nous resterons ici jusqu'à dimanche matin, puis nous prendrons le départ de la deuxième partie du Dakar", a expliqué Martiny arrivé dans la capitale saoudienne en début de soirée. "Je me suis très bien sorti de l'étape de 48 heures. En fait, elle s'est incroyablement bien déroulée. Hier, j'ai roulé à un bon rythme tout en tenant à l'œil la jauge d'essence. J'avais bien calculé et j'avais déjà un bon feeling pour cette étape. Aujourd'hui, j'ai vraiment roulé à fond. C'était génial de pouvoir le faire et de terminer 21e. C'est mon meilleur résultat dans une étape du Dakar."

Martiny est deuxième du classement de l'Original by Motul, une compétition à laquelle prennent part 30 pilotes. Cela signifie qu'ils disputent le Dakar sans assistance et qu'ils doivent se débrouiller seuls. "Je ne me sens pas du tout fatigué. Peut-être que je vais encore avoir un coup de mou, mais pour l'instant je suis très bien. Le bilan de la première semaine est positif, sans compter l'erreur du quatrième jour et la chute du deuxième jour. Je vais me reposer avant de réattaquer dimanche", a conclu Martiny, vainqueur de la 6e étape dans sa catégorie.