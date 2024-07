Jorge Martin gagne la course sprint, Francesco Bagnaia 3e

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté la course sprint du Grand Prix d'Allemagne, 9e manche du championnat du monde de MotoGP, samedi, sur le circuit du Sachsenring.

Parti de la pole, Martin a devancé le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-Trackhouse). Le double champion en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel deuxième au championnat, a terminé troisième.

Avec ce succès, Martin reprend quelque peu ses distances avec Bagnaia, qui restait sur des week-ends parfaits en Italie et aux-Pays, où il avait à chaque fois remporté la course sprint et le Grand Prix, engrangeant 37 points sur 37 possibles. Martin compte 212 points pour 197 à Bagnaia.

Le Grand Prix se disputera dimanche à partir de 14h00.