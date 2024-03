Jorge Martin lance la saison 2024 en remportant le sprint au Qatar

Parti en pole, l'Espagnol de 26 ans a mené la course de bout en bout. Il a devancé sous le drapeau à damiers la KTM du Sud-Africain Brad Binder et l'Aprilia d'Aleix Espargaro. L'Espagnol s'est emparé de la 3e place de la course en débordant à l'entrée du dernier tour la Ducati officielle du double champion du monde en titre l'Italien Francesco "Pecco" Bagnaia, quatrième. La Ducati-Gresini nouvelle monture du sextuple champion du monde de MotoGP l'Espagnol Marc Marquez, auteur du meilleur tour en course, a complété le top 5. Le rookie espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech 3), champion du monde 2023 de Moto2, a fini 8e.

Martin, vice-champion du monde en titre, compte 12 points au championnat. Suivent dans l'ordre Binder (9), Espargaro (7), Bagniaia (6), Marc Marquez (5).