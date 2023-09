Jorge Martin remporte le Grand Prix de Saint-Marin, Francesco Bagnaia 3e

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, 12e des 20 manches du championnat du monde de MotoGP, devant les Italiens Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et le leader au championnat Francesco Bagnaia (Ducati), 3e sur le tracé de Misano.

Au championnat, Martin, deuxième au classement général et déjà vainqueur la veille de la course sprint, reprend six points supplémentaires à Bagnaia. Avec 283 points, le champion du monde en titre conserve tout de même une avance de 36 unités sur Martin, 2e avec 247 points. Bezzecchi est 3e avec 218 points.

Le 13e rendez-vous de la saison aura lieu le dimanche 24 septembre avec le Grand Prix d'Inde.