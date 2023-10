Jorge Martin remporte le Grand Prix de Thaïlande devant Francesco Bagnaia

Le Madrilène se rapproche à 13 points du pilote italien, avec trois courses à disputer. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complète le podium d'une course spectaculaire.

Pole position, course sprint et Grand Prix: l'Espagnol a réussi le "Grand Chelem" pour la troisième fois de la saison, après Saint-Marin et le Japon. "Martinator" a pris les devants à deux tours de la fin. Binder a fini deuxième, mais a écopé d'une pénalité d'une place pour avoir dépassé les limites de la piste lors du dernier tour.