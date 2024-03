Jorge Martin s'impose au Portugal, le prodige Pedro Acosta 3e

Maverick Vinales (Aprilia), vainqueur du sprint samedi, a occupé la deuxième place durant presque toute la course, mais il a eu un problème à l'entame du dernier tour et a chuté après le premier virage.

Ces chutes en série en fin de course ont bouleversé le reste du classement et ce sont les deux KTM du Sud-Africain Brad Binder et de l'Australien Jack Miller qui ont terminé au pied du podium, devant l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR-46).

Martin, troisième du sprint samedi, a pris la tête dès le départ du Grand Prix pour ne plus jamais la lâcher et a réalisé une très bonne opération comptable dimanche puisqu'il s'empare de la tête du championnat du monde avec respectivement 18 et 21 points d'avance sur Binder et Bastianini.