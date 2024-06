Jorge Prado remporte le GP d'Allemagne en MXGP et redevient leader

Prado, vainqueur des 1e et 2e manches, l'a emporté devant le Slovène Tim Gajser (Honda) et le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM). Deux autres Néerlandais, Calvin Vlaanderen (Yamaha) et Glenn Coldenhoff (Fantic) complètent le top 5.

Thomas Vermijl (GasGas) a terminé 33e du Grand Prix.