José Ignacio Cornejo remporte la 7e étape en moto, Ricky Brabec en tête du général

Le Chilien José Ignacio Cornejo (Honda) a remporté la 7e étape du Dakar 2024 dans la catégorie motos courue sur 483 km chronométrés entre Riyadh et Al Duwadimi dimanche en Arabie saoudite.

Au lendemain de la journée de repos, Ignacio a bouclé l'étape en 5h18:33. pour signer une 3e victoire dans ce Dakar après des succès dans les 2e et 4e étapes. Le Chilien a devancé les frères argentins Luciano Benavides (KTM) et Kevin Benavides (Husqvarna) de respectivement 3:12 et 3:32 secondes, Kevin, l'aîné, ayant écopé d'une pénalité de 3 minutes.

Au classement général, l'Américain Ricky Brabec (Honda), 5e de l'étape à 7:25, occupe la tête avec une seule seconde d'avance sur le Botswanais Ross Branch (Hero). Cornejo remonte à la 3e place à 6:48.