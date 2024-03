Josef Newgarden remporte la 1er Grand Prix de la saison à St-Petersburg

Le natif de Nashville a devancé le Mexicain Pato O'Ward (Arrow McLaren) de 7.9121 secondes et son équipier néo-Zélandais Scott McLaughlin de 8.4577 secondes. Le champion en titre l'Espagnol Alex Palou (Chip Ganassi) est passé sous le drapeau à damiers en 6e position derrière l'Australien Will Power (Penske), 4e, et l'Américain Colton Herta (Andretti).

Le champion IndyCar 2017 et 2019 et lauréat des 500 miles d'Indianapolis l'an dernier a mené 92 des 100 tours de la course tracée sur le circuit provisoire urbain long de 2.896 km. Il n'a plus cédé la première place après le 67e tour.