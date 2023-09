Kalle Rovanperä chipe la tête du classement à Sébastien Ogier après l'abandon de Neuville

Kalle Rovanperä (Toyota) a pris la tête du classement du Rallye de Grèce à l'issue de la troisième journée de compétition, samedi. Le Finlandais compte 2:04.4 d'avance sur l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et 2:09.5 sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) a dû abandonner la course alors qu'il était en tête à cause d'une suspension endommagée dans la 10e spéciale, la première de l'après-midi.