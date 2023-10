Kalle Rovanperä prend le pouvoir, Thierry Neuville recule au 3e rang

Sur une route moins humide, Rovanperä restait le plus rapide de l'ES 5 à Sumavske Hostivce (23,43 km). Il prenait 6.4 à Evans et 12.0 à Neuville. Rovanperä prend le large au général, où il compte 29.2 sur Evans et 30.1 sur Neuville, désormais troisième.

Ce rallye d'Europe Centrale, le deuxième de la saison sur asphalte, présente la particularité de se disputer dans trois pays, l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque. Les spéciales de jeudi et vendredi se disputent en République tchèque, celles de samedi et dimanche en Autriche et en Allemagne.

Rovanperä peut valider son deuxième titre mondial consécutif ce week-end. Pour cela, le Finlandais, qui compte 31 points d'avance sur Evans, doit marquer plus de points que son équipier britannique sur ce rallye.