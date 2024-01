Koen Wauters proche d'une victoire d'étape au Maroc

L'arrivée de la quatrième étape était jugée au bivouac du Fort Chacal après 473 kilomètres de course (dont 468 de spéciale). Wauters a longtemps été au coude à coude avec Loubet et n'était pas loin de l'emporter, mais il a crevé deux fois de suite et a dû s'arrêter pour changer de roue.

Au général, Wauters est sixième dans la catégorie open (voitures, SSV et camions confondus). Dans la catégorie des voitures, il est deuxième derrière Pascal Feryn (Toyota Hilux). Ce dernier est cinquième au général et a terminé la quatrième étape en huitième position.