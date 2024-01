La 9e étape pour Loeb et Lurquin qui reprennent plus de 4 minutes à Sainz, De Mévius 4e

"À la régulière c'est compliqué. Mais il y a la navigation et les crevaisons", a commenté Sébastien Loeb à l'arrivée. "Généralement ce n'est pas en ma faveur, d'ailleurs nous avions déjà deux crevaisons à la mi-spéciale, il a fallu faire attention sur la deuxième moitié. Je n'ai pas à regarder ce que fait Carlos de toute façon. Et il n'y a pas de raison non plus d'avoir peur, je fais ma course à moi et à la fin on fera les comptes."

Guillaume De Mevius (Toyota) est arrivé 4e de l'étape (à 9:52.), c'est aussi sa place au général à 1h39:56., reprenant surtout du temps à Moraes qu'il 'suit' désormais de 28:54.

Le Qatari Nasser Al-Attyah (Toyota) a quitté, comme la veille la spéciale, en raison d'un problème mécanique et a écopé d'une nouvelle pénalité de 20h00. Il ne pourra le faire qu'une seule fois.