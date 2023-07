La BMW de Dries Vanthoor et Charles Weerts en tête après six heures

La BMW M4 GT3 N.32 WRT des Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts et du Sud-Africain Sheldon van der Linde occupent la tête des 24 Heures de Spa après six heures de course.

Le premier quart de la 75e édition a été relativement calme et surtout beaucoup plus sec que prévu. Si la piste était humide en début de course, et a amené la direction de course à lancer l'épreuve sous Safety Car, elle s'est rapidement asséchée et est restée sèche depuis.

Dans un début de course marqué par les nombreuses pénalités pour non-respect des limites de la piste, c'est la BMW de Vanthoor/Weerts/van der Linde qui s'en sort le mieux après six heures. Partie depuis la 22e place, elle est remontée jusqu'à la première et compte 6 secondes d'avance sur l'Audi R8 LMS GT3 N.17 Scherer Team PHX de Luca Engstler/Kelvin van der Linde/Nicki Thiim (All/Afs/Dan) et 14 sur la Mercedes-AMG GT3 N.88 Akkodis ASP de Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavsky (Sui/And).