La Français Van Beveren gagne la 9e étape en moto, Brabec accroît son avance au général

Le Botswanais Ross Branch (Hero) a perdu du temps. Cinquième de l'étape du jour à plus de 7 minutes (7:09.), il se trouve désormais à 7 minutes et 9 secondes également de Brabec au général. Adrien Van Beveren, qui a en outre récupéré 5:36. de bonifications, revient à la troisième place à 11:16. du leader.

"J'ai la tête usée", a commenté Adrien Van Beveren, 33 ans, à l'arrivée. "J'ai ouvert quasiment toute la spéciale. A la fin on ne voyait quasiment pas les pistes. C'était très long, interminable. Je ne pouvais pas faire mieux, je suis plutôt content de moi. Je sais que je peux bien naviguer. Hier j'ai fait des choix et au final je me suis quand même retrouvé à ouvrir. Mais c'est le jeu, on tente, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas".

Aux derniers pointages, Jérôme Martiny (Husqvarna) était classé 27e du jour à 50:28. et 26e au général à près de 7 heures.

Les frères Benavides, Kevin (KTM), tenant du titre, et Luciano, ont perdu de temps mardi sur Van Beveren à l'arrivée de l'étape: 8:13 pour le premier et 10:16 pour le second